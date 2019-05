Federer sobrevive a Coric e assegura vaga nas quartas em Roma

O retorno do #3 Roger Federer ao saibro tem sido movimentado. Após chegar nas quartas de final em Madrid, o suíço encarou uma jornada dupla nesta quinta-feira (16) e igualou o resultado da última semana. No seu jogo final do dia no Masters 1000 de Roma, Federer superou um grande desafio diante do #15 Borna Coric. O ex-número um do mundo salvou dois match points antes de fechar a partida de virada, parciais de 2/6, 6/4 e 7/6(7), em 2h33.

Após vencer o #72 João Sousa em 1h21, Federer teve quatro horas de descanso antes de voltar à quadra em Roma. Enquanto isso, Coric vinha descansado, tendo atuado apenas na terça-feira (14), quando venceu fácil o #45 Norrie. Além disso, o suíço tinha pela frente um adversário que já havia o vencido duas vezes em cinco encontros - inclusive na final em Halle no ano passado.

Coric iniciou a partida abrindo 4/0 e enfrentou apenas um break point em todo o primeiro set, que venceu confortavelmente por 6/2, em 42 minutos. No segundo set, Federer conseguiu se recompor e quebrou primeiro, chegando a abrir 5/2. O croata reagiu e venceu oito pontos seguidos para recuperar a quadra e ir para o saque com 4/5. Aí porém, cedeu seu serviço novamente, e o ex-número um do mundo empatou a partida com 6/4.

A terceira parcial sempre pareceu estar pender mais para o lado de Coric, que foi o único que conseguiu estender games de saque do rival, tendo as duas oportunidades de quebra no set, mas Federer resistiu e levou para o tiebreak. No game desempate, o croata chegou dois match points após abrir 6-4, porém, outra vez, o suíço batalhou para sobreviver. No seu segundo mp, o ex-número um não hesitou, fechando em 7/6(7), em 1h03 de set.

Quatro vezes finalista, Federer nunca venceu o título em Roma. Em busca de uma vaga às semifinais da edição de 2019 do Internazionali BNL d'Italia, o suíço enfrenta o vencedor do confronto entre o #7 Stefanos Tsitsipas e o #12 Fabio Fognini.