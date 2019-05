Tsitsipas passa por Fognini, frustra torcida italiana e vai às quartas do Masters 1000 de Roma

O dia de rodada dupla para vários tenistas reservou um último confronto bastante interessante para os espectadores que ficaram até o fim de noite no Foro Italico. Após vencerem seus respectivos jogos de segunda rodada, o #7 Stefanos Tsitsipas, que antes bateu o jovem italiano Jannik Sinner por 6/2 e 6/3, e o #12 Fabio Fognini, que derrotou o moldavo Radu Albot por 7/6 (6) e 6/3, se enfrentaram por uma vaga nas quartas do Masters 1000 de Roma.

Em um confronto marcado por quebras de saque, Tsitsipas prevaleceu nos momentos decisivos de ambos os sets e levou a melhor sobre Fognini. O jovem de 20 anos triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h12 de partida.

Fognini começou o jogo errático e sem conseguir sustentar as trocas de bola. Aproveitando-se dos erros do adversário, Tsitsipas conseguiu a quebra de saque e abriu 4/1. Porém, empurrado por uma torcida calorosa, o tenista da casa reagiu, devolveu o break e empatou o placar. Mas a reação parou por aí. Voltando a cometer erros não forçados, o italiano foi quebrado de zero no décimo game e viu o grego fechar o set inicial em 6/4.

Assim como na parcial anterior, Tsitsipas largou com uma quebra logo no começo e fez 2/0, mas Fognini acordou e deixou tudo igual novamente. Dessa vez, o grego não deixou o italiano gostar do jogo. Obteve outro break logo em seguida e, resistindo à pressão, confirmou seu game de serviço e abriu 5/2. Fazendo valer a vantagem conquistada, o cabeça de chave número oito decretou a vitória por 6/3 e frustrou a torcida italiana que lotou a quadra Nicola Pietrangeli.

Nas quartas de final do Internazionali BNL d'Italia, Tsitsipas irá medir forças com o suíço #3 Roger Federer, que passou pelo croata #15 Borna Coric por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7), em uma batalha que durou 2h31.