Djokovic vence sete últimos games e passa fácil por Kohlschreiber rumo às quartas em Roma

Vindo de título em Madrid, o #1 Novak Djokovic fez duas partidas nesta quinta-feira (16) no Masters 1000 de Roma e passou com tranquilidade. O líder do ranking eliminou nas oitavas de final, seu segundo jogo do dia, o #56 Philipp Kohlschreiber em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/0, em 1h04.

Em seu primeiro esforço do dia, Djokovic bateu o #22 Shapovalov em 1h08, parciais de 6/1 e 6/3. Diante de Kohlschreiber, o sérvio conseguiu nova vitória tranquila para seguir vivo atrás de seu segundo título em sequência, e o quinto da carreira em Roma. O líder do ranking confirmou uma grande freguesia diante do alemão: esta foi a décima vitória em 12 confrontos.

A primeira parcial teve apenas uma quebra, logo no segundo game, o que fez com que Djokovic abrisse 3/0 logo de cara e administrasse a parcial, sem enfrentar nenhum break point, fechando em 6/3.

No segundo set, o sérvio começou arrasador, vencendo 13 dos primeiros 14 pontos disputados. Os únicos três bps que enfrentou foram salvos todos no quarto game da série - o número um do mundo só perdeu oito pontos na parcial inteira. Com 22 winners no total, contra apenas cinco de Kohlschreiber, Djokovic fechou com 6/0 em 26 minutos e garantiu a vitória.

Em busca das semifinais do Internazionali BNL d'Italia, Djokovic enfrenta o #9 Juan Martín del Potro, que eliminou nas oitavas o #23 David Goffin, parciais de 6/4 e 6/2. O sérvio tem larga vantagem no confronto direto, com 15 vitórias em 18 jogos diante do argentino.