Nishikori sofre, mas vence Struff de virada e avança às quartas em Roma

A quinta-feira (16) foi de muita movimentação no Masters 1000 de Roma. Devido à forte chuva que atingiu o complexo do Foro Italico na última quarta, jogos foram remarcados e diversos tenistas precisaram passar por uma jornada dupla. Cabeça de chave número seis do torneio, o #6 Kei Nishikori conseguiu terminar o dia com 100% de aproveitamento e garantiu-se nas quartas de final da competição.

Primeiro, o japonês passou pelo qualifier norte-americano #52 Taylor Fritz com uma vitória por 6/2 e 6/4, e depois triunfou sobre o alemão #51 Jan-Lennard Struff - que antes eliminou o croata #10 Marin Cilic -, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (2) e 6/3, em 2h08 de uma partida disputadíssima.

Embalado com a vitória sobre Cilic, Struff dominou o primeiro set. Com bom aproveitamento em ambos os serviços, o alemão foi dominante em seus games de saque e agrediu sempre que pôde nas devoluções. Fazendo valer a quebra conquistada no único break point de toda a parcial, fechou em 6/3 e largou na frente diante do japonês.

No segundo set, Nishikori entrou de vez no jogo e equilibrou as ações. O japonês chegou a estar um break abaixo no placar, mas conseguiu reagir e levar a decisão para o tie-break, onde passou a dominar as trocas de bola e prevaleceu diante do alemão. Com duas mini quebras cruciais, o nipônico fechou em 7/6 (7-2) e se manteve vivo no duelo.

Na terceira e última parcial, toda a consistência de Struff no saque foi por água abaixo. O alemão chegou a quebrar o serviço de Nishikori em uma oportunidade, mas acabou sendo quebrado três vezes e não conseguiu se impor diante de um adversário sólido e com o marcador a seu favor. No fim, o japonês devolveu o 6/3 e decretou a vitória suada por 2 sets a 1.

Valendo vaga nas semifinais do Internazionali BNL d'Italia, Nishikori enfrentará o argentino #24 Diego Schwartzman, que bateu o wildcard italiano #33 Matteo Berrettini, algoz de Alexander Zverev no torneio, em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4.