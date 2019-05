Kvitova desiste no fim, e Sakkari avança em Roma

Contando com a desistência da tcheca #5 Petra Kvitova, devido à uma lesão na panturrilha esquerda, a grega #39 Maria Sakkari avançou no WTA Premier 5 de Roma, após vencer o primeiro set por 7/5 e perder o segundo pelo mesmo placar. No terceiro set, Sakkari chegou a abrir 4/0 no set, até que a tcheca desistiu de continuar a partida nesta quinta-feira (16) por conta de dores na coxa.

Due to injury, Kvitova has retired.@mariasakkari advances to the @InteBNLdItalia quarterfinals with a 7-5, 5-7, 4-0 ret. win. pic.twitter.com/OCTNgdHteG — WTA (@WTA) May 16, 2019

O confronto já era o segundo jogo de ambas as jogadoras no dia, visto que a rodada de ontem (15) foi toda cancelada e adiada para hoje (16), devido as fortes chuvas. Em sua primeira aparição nesta quinta-feira, Maria Sakkari havia vencido a estoniana #16 Anett Kontaveit por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Já Kvitova havia passado mais cedo pela cazaque #38 Yulia Putintseva por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1.

Ao passar por Kvitova, Maria Sakkari faz confronto de qualifiers nas quartas de final do Internazionali BNL d'Italia a francesa #63 Kristina Mladenovic, que vem de vitórias surpreendentes sobre a #15 Belinda Bencic e a #9 Ashleigh Barty. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (16), às 14h30, horário de Brasília.