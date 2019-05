Bertens passa por Suárez Navarro e marca encontro com Osaka em Roma

O dia de jogos nesta quarta-feira (16) no WTA Premier 5 de Roma foi agitado para muitas jogadoras, e a #4 Kiki Bertens não foi exceção. A belga fez jornada dupla, passando primeiramente pela americana #54 Amanda Anisimova na segunda ronda e depois pela espanhola #31 Carla Suárez Navarro com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3, em 1h50.

Uma das grandes favoritas ao título do torneio italiano, a holandesa não pouco energia em ambas as partidas para conseguir avançar às quartas.

A partida contra a espanhola contou com 13 break points no total, e com oito quebras se serviço. Na primeira parcial, Bertens quebrou o serviço de CSN em duas ocasiões (games um e três) e sofreu quebra no quarto game.

A segunda parcial, de total domínio por parte da espanhola, contou com duas quebras de serviço (games quatro e seis). Por fim, na terceira e última parcial, a holandesa duas quebras de serviço (games dois e quatro) e sofreu quebra no game de número cinco). Sem muitas delongas, Bertens fechou a parcial em um excelente game se serviço (40-0) e conquistou sua vaga nas quartas de final no foro itálico.

Apesar da vitória, Bertens fechou a partida com apenas 49% dos pontos ganhos (73/178). A holandesa disparou cinco aces e cometeu sete dupla faltas; Carla fez um de cada.

Para a quarta de final do Internazionali BNL d'Italia, Bertens tem encontro marcado com a número um do mundo, Naomi Osaka, que venceu sem qualquer dificuldade a #33 Dominika Cibulkova na ronda de abertura e a #29 Mihaela Buzarnescu nas oitavas de final. Caso vença o título, a holandesa assumirá a vice-liderança do ranking.