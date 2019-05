Em Roma, Schwartzman supera Nishikori pela primeira vez e avança à segunda semi do ano

Vivendo uma temporada irregular, o #24 Diego Schwartzman alcançou seu melhor resultado na carreira em torneios Masters, eliminando o #6 Kei Nishikori nas quartas de final do Internazionali BNL d'Italia. Nesta sexta-feira (17), o argentino eliminou o japonês em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h28.

Essa foi a primeira vitória de Schwartzman em quatro confrontos contra Nishikori. Em sua terceira participação em quartas de final de torneios Masters 1000, é a primeira vez que o argentino avança às semifinais - as outras foram em Monte Carlo e Montreal, ambas em 2017. O argentino alcançou sua 20ª vitória no ano, contra 12 derrotas, e pela segunda vez alcança esta fase de um torneio no ano - na outra, foi vice no ATP 250 de Buenos Aires.

Schwartzman chegou a abrir 5/0 na primeira parcial, antes de perder uma sequência de 12 em 13 pontos, vindo Nishikori quebrar duas vezes seguidas para diminuir o déficit para 4/5. O japonês teve a chance de empatar a parcial no seu saque na sequência, mas foi quebrado pela terceira vez na partida e cedeu o set para o argentino com placar de 6/4, em 47 minutos.

Diferente da primeira série, a segunda foi mais equilibrada no início, com cinco confirmações de saque sem nenhum break point oportunizado, até que Nishikori descesse um pouco o nível e perdesse oito em dez pontos para se ver com desvantagem de 5/2 e uma nova passagem pelo saque. O japonês até salvou o primeiro match point, mas viu Schwartzman garantir a vitória com um 6/2, em 41 minutos.

Nas semifinais do Masters 1000 de Roma, Schwartzman enfrenta o vencedor do #1 Novak Djokovic e o #9 Juan Martín del Potro.