Konta faz ótima partida, supera Vondrousova e avança às semis em Roma

Buscando uma vaga nas semis do WTA Premier 5 de Roma, a #42 Johanna Konta e a #44 Marketa Vondrousova entraram em quadra nesta sexta-feira com um único objetivo: fazer uma boa partida. Ambas as jogadas jogaram bem, mas a britânica acabou levando a melhor ao vencer em 1h55 pelas parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, nesta sexta-feira (17).

A partida contou com 17 break points ao todo, sete deles foram convertidos. As quebras aconteceram: duas na primeira parcial, ambas beneficiando a britânica; duas na segunda parcial, ambas beneficiando a tcheca; três na última parcial, todas favorecendo Konta.

Ambas dispararam dois aces, Vondrousova cometeu seis dupla faltas, Konta fechou com quatro, e venceu 54% dos pontos (93/171). A britânica, que foi vice-campeã em Rabat há duas semanas, vem de grande semana, conquistando vitórias diante das campeãs de Slam, Sloane Stephens e Venus Williams.

Com a vitória em cima de Vondrousova, Konta, que nunca venceu um torneio WTA no saibro, avança no Internazionali BNL d'Italia e enfrenta a seguir a #4 Kiki Bertens, que contou com a desistência de #1 Naomi Osaka para avançar sem nem mesmo entrar em quadra. A partida de semifinal acontece no sábado (18).