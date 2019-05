Sakkari vira para cima de Mladenovic e garante vaga na semifinal de Roma

A grega #39 Maria Sakkari garantiu vaga em uma das semifinais do WTA Premier 5 de Roma após vencer um duelo de qualifiers contra a francesa #63 Kristina Mladenovic por 2 sets 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/0, em 2h03 de partida. Sakkari que tinha 105 pontos a defender nesta semana, já alcançou 380, o que a fará subir no ranking e chegar ao mais alto posto de sua carreira - por enquanto, na posição #28.

No primeiro set, Sakkari chegou a liderar o placar por 4/1, mas uma sequência de games ruins a fez perder a vantagem aberta até então. Reagindo no set e aproveitando o seu primeiro serviço, Mladenovic venceu os quatro últimos games e fechou a parcial em 7/5.

No segundo set, Sakkari esteve atrás 2/1 40-0, mas se recuperou muito bem, principalmente depois de uma conversa com o técnico Tom Hill. Com bom aproveitamento de pontos em seu primeiro serviço, a grega conseguiu devolver a quebra que sofreu e quebrou mais uma vez para fechar o set em 6/3.

Na última parcial, um atropelo de Sakkari. Não tomando conhecimento de Mladenovic e pressionando a adversária em quadra com seu fortes golpes, Sakkari meteu um pneu em apenas 27 minutos, fechando o jogo em 2 sets a 1.

Com a vitória nesta sexta-feira, a grega enfrenta na semifinal no Internazionali BNL d'Italia a tcheca #4 Karolina Pliskova, que bateu a bielorrussa #51 Victoria Azarenka também por 2 sets a 1. O duelo está prevista para este sábado, às 12h, horário de Brasília. Até aqui, o único duelo no circuito profissional entre as duas jogadoras foi justamente no WTA de Roma de 2018, onde Sakkari venceu em três sets.