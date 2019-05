Soberano, Nadal passa por Tsitsipas e vai à final em Roma pela 11ª vez na carreira

Após um início de temporada de saibro aquém do esperado, mesmo com três semifinais atingidas, o #2 Rafael Nadal parece ter se encontrado em seu piso preferido. Vindo de três atuações indiscutíveis, o espanhol repetiu o bom desempenho e venceu o grego #7 Stefanos Tsitsipas, seu algoz em Madrid, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h42 de partida, e classificou-se para a decisão do Masters 1000 de Roma, onde já conquistou oito troféus.

Apesar do alto nível de jogo, o primeiro set foi relativamente tranquilo para Nadal. Aplicando golpes incríveis, principalmente com seu afiado forehand, o espanhol conquistou a quebra nos games iniciais e abriu 3/0. A partir daí, controlou a vantagem e resistiu muito bem à pressão do grego, que tentou variar os pontos, mas não conseguiu obter resultado. Sacando com firmeza, o 'Toro Miúra' fechou em 6/3.

O bom espetáculo de tênis seguiu na segunda parcial, assim como a quebra logo no começo se repetiu. Em um game marcado por duas bolas corrigidas pelo árbitro de cadeira - o que gerou um descontentamento de Tsitsipas -, o espanhol obteve o break e fez 3/1 no placar. Agressivo e sólido, Nadal não deu chances de reação para o grego, que não desistiu em momento nenhum e também colecionou boas jogadas.

Fazendo valer a superioridade no marcador, o octacampeão do torneio serviu para a partida no décimo game e, sem perder nenhum ponto, decretou a vitória por 6/4, garantindo-se na finalíssima em Roma pela 11ª vez na carreira.

Na decisão do Internazionali BNL d'Italia, Nadal enfrentará o vencedor do duelo entre o sérvio #1 Novak Djokovic e o argentino #24 Diego Schwartzman, que entram em quadra ainda neste sábado (18), não antes das 15h (de Brasília).