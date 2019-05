Pliskova confirma favoritismo contra Sakkari e vai à decisão em Roma

Cabeça de chave número quatro, a #7 Karolina Pliskova, de 27 anos, alcançou a sua primeira final no saibro desde 2018. Ela venceu a #39 Maria Sakkari, qualifier da Grécia, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em apenas 1h27 de partida pelas semifinais do WTA Premier 5 de Roma, realizado na Itália, na tarde deste sábado (18).

A vitória estende ainda mais a melhor campanha da tcheca no WTA de Roma, onde tinha como melhor resultado as quartas de final em 2017, quando caiu para Svitolina, e a primeira rodada em 2018, quando caiu justamente para Sakkari, em três sets. A ex-número uma da WTA assim vence sua décima partida no torneio italiano e já avança para a quarta posição no ranking, podendo chegar a segunda colocação caso vença a final da competição.

Apesar do saibro lento, Pliskova teve um bom desempenho em seu serviço, com dois aces e 61% de primeiro serviço, onde teve 76% de pontos vencidos, além de 50% com o segundo, oferecendo à grega cinco break points, dos quais salvou quatro, e convertendo três em cinco oportunidades. A tcheca ainda saiu atrás no placar no primeiro set, vencendo quatro games seguidos a partir de uma desvantagem de 4/2.

Na segunda parcial, Pliskova teve games de saque complicados, nos quais precisou salvar três chances de quebra, mas aproveitou o seu game de devolução no 5/4 para quebrar Sakkari e fechar a partida de forma tranquila.

Na final do Internazionali BNL d'Italia, em que Pliskova tentará atingir seu terceiro título no saibro em quatro finais, ela terá como adversária a britânica Johanna Konta, a qual entrou no torneio após desistência da jovem canadense Bianca Andreescu e eliminou duas cabeças de chave ao longo do torneio. Nas semifinais, eliminou de virada a #4 Kiki Bertens, parciais de 5/7, 7/5 e 6/2. O confronto direto é liderado pela ex-número 1, que venceu cinco das seis partidas.