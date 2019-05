Pliskova domina Konta e garante título do Premier 5 de Roma

Em partida muito segura, a #7 Karolina Pliskova garantiu o título do WTA Premier 5 de Roma neste domingo (19). A tcheca bateu a #42 Johanna Konta em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h27. Este é o terceiro título conquistado por Pliskova no saibro, o maior deles até agora, e o segundo no geral do ano.

Este foi o quinto confronto entre as tenistas e a quarta vitória de Pliskova. Com esse resultado, Pliskova soma 900 pontos e sobe da sétima para a vice-liderança do ranking da WTA, com chance de retomar a ponta na disputa de Roland Garros. Já Konta, com seu segundo vice-campeonato em três semanas, dispara da 42ª para a 26ª colocação, o que a garante como cabeça de chave no Aberto da França, que começa no dia 26 de maio.

Pliskova fez uma partida muito segura no geral. No primeiro set, abriu 3/0 logo de cara e só enfrentou um break point na parcial, quando sacava para fechar em 5/3. A tcheca cometeu poucos erros, e foi muito bem no saque, colocando 86% de seus primeiros serviços em quadra e vencendo 75% nessa situação. Konta tentou alterar sua estratégia, mas não foi o suficiente para evitar o 6/3, em 37 minutos.

Na segunda parcial, a tcheca manteve o alto nível no saque, não cedendo nenhum break point. Konta salvou os primeiros quatro bps que enfrentou, mas não resistiu à consistência e tranquilidade de Pliskova no sétimo game. Quando a ex-número um sacava para o jogo em 5/4, a britânica teve que parar o jogo após uma queda quando enfrentava match points, e se recuperou para salvar os dois primeiros, mas não o terceiro: 6/4, em 50 minutos.

No geral, na decisão do Internazionali BNL d'Italia, Pliskova encaixou 21 winners, contra 19 de Konta. A maior diferença, porém, foi nos erros não-forçados: apenas 14 da tcheca, contra 26 da britância.