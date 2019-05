Com direito a pneu, Nadal vence Djokovic e conquista pela nona vez o título do Masters 1000 de Roma

O 'Rei do saibro' mostrou mais uma vez o motivo de ter ganho esse apelido. Neste domingo (19), o #2 Rafael Nadal bateu o #1 Novak Djokovic por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 4/6 e 6/1, em 2h25 de partida, e conquistou o título do Masters 1000 de Roma pela nona vez na carreira. Com mais uma grande atuação, como foi durante a semana na capital italiana, o espanhol dominou o sérvio na maioria do confronto e renovou a confiança para Roland Garros.

O jogo valia também a disputa direta pela liderança isolada de mais Masters 1000 ganhos no circuito. Agora, Nadal soma 34 troféus, enquanto Djokovic fica logo atrás com 33.

O primeiro set foi um atropelo. Superior em todos os quesitos, Nadal não tomou conhecimento de Djokovic e desfilou na Quadra Central. Aproveitando-se do péssimo aproveitamento do sérvio com ambos os serviços, especialmente com o 1° - foram só 39% dos pontos ganhos -, o espanhol conquistou três quebras consecutivas e sequer deu chance de reação. Agressivo e sólido, fechou em 6/0 e aplicou um pneu em um dos seus maiores rivais.

Precisando reagir, Nole voltou para o segundo set utilizando mais o primeiro serviço e equilibrou as ações. Elevando o nível, ambos os tenistas colecionaram ótimos winners e grandes jogadas ao longo da parcial. Depois de nove games equilibrados e sem breaks, veio o momento crucial. Sacando para se manter no set, o espanhol cometeu dois erros bobos, viu o sérvio crescer e acabou sendo quebrado. De volta para o jogo, Djokovic fechou em 6/4 e chamou a torcida.

Apesar da derrota na parcial anterior, Nadal não se abateu e seguiu firme no set decisivo. Com uma quebra logo no game inicial, abriu 2/0 para a fúria do número um do mundo, que descontou a raiva na raquete. Distribuindo muito com seu forehand, o 'Toro Miúra' dominou a maioria dos pontos e voltou a sobrar no saibro italiano.

Contando com um sérvio abatido, o espanhol obteve mais um break no quinto game e, fazendo 5/1, praticamente encaminhou a vitória. Sem deixar cair o nível em nenhum momento, Nadal quebrou Djokovic mais uma vez e fechou em 6/1, conquistando seu nono título em Roma na carreira.