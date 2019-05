Delbonis começa mal, mas se recupera e vence Dimitrov na estreia do ATP 250 de Genebra

Estreando no ATP 250 de Genebra, #84 Federico Delbonis começou com o pé direito no torneio. Enfrentando o búlgaro #47 Grigor Dimitrov, o argentino venceu por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/4 e 6/2, em 1h38 de partida.

A primeira parcial foi um verdadeiro massacre de Dimitrov, que alcançou duas quebras de saque logo de cara e abriu 5/0. Sólido, o número 47 do ranking mundial seguiu dominando as trocas de bola e fechou o set por 6/1, em 23 minutos.

Delbonis voltou melhor na segunda parcial e equilibrou o controle do jogo. No sexto game, o argentino conquistou a primeira quebra a seu favor e abriu 4/2. Porém, logo em seguida, viu o Búlgaro reagir e devolver a desvantagem para igualar a partida. No décimo game, o tenista da Argentina conseguiu o break decisivo para ganhar o set por 6/4 e empatar a partida.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Delbonis começou com tudo no set decisivo e conquistou a quebra logo no primeiro game. Porém, mais uma vez, Dimitrov buscou reação rapidamente empatou o confronto. Firme nas trocas de bola, o argentino alcançou mais duas quebras, no quarto e oitavo game, vencendo a partida por 6/2.

Na segunda rodada do Genebra Open, Delbonis medirá forças com o cabeça de chave número quatro do torneio, o búlgaro #38 Marton Fucsovics, que esteve de bye na primeira fase