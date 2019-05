Thiago Monteiro vence Cornut-Chauvinc e fica a uma vitória da chave principal de Roland Garros

Thiago Monteiro está a uma vitória de furar o qualifying de Roland Garros. Nesta quarta (22), o atual número #117 do mundo bateu o francês #430 Antoine Cornut-Chauvinc, de 18 anos, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, após 2h de partida. Com o resultado, o brasileiro fica a um jogo de se garantir na chave principal do segundo Grand Slam da temporada.

Visivelmente superior ao jovem francês nas trocas de bola, Monteiro não teve dificuldades em se impor no primeiro set. Mesmo depois de desperdiçar um break point no 3º game, o brasileiro conseguiu a quebra logo depois e abriu vantagem no placar. Sacando com firmeza e jogando de forma agressiva, quebrou o serviço de Chauvinc mais uma vez e fechou em 6/3.

Precisando reagir, o tenista da casa voltou melhor para o segundo set e complicou a vida de Thiago. Com um break logo nos games iniciais, o francês abriu 4/2 e controlou a vantagem no placar até o fim. O brasileiro até lutou e chegou a salvar três set points seguidos no décimo game, mas não foi o bastante para parar Cornut-Chauvinc, que conseguiu segurar a pressão e fechou em 6/4.

Na terceira parcial, o panorama do começo do jogo se repetiu. Monteiro foi mais sólido e errou menos que o adversário, que parece ter sentido a falta de experiência e acabou dando brechas para o cearense. Aproveitando as chances que apareceram, conquistou a quebra e decretou a vitória com outro 6/3.

Na última rodada do quali, Thiago irá enfrentar austríaco #232 Lucas Miedler. O cearense tenta disputar a chave principal de Roland Garros pela segunda vez na carreira. Na primeira oportunidade, em 2017, caiu para o francês Gael Monfils na 2° rodada do torneio.