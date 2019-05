Dzumhur vira para cima de Wawrinka e elimina dono da casa em Genebra

O #57 Damir Dzumhur está nas quartas de final do ATP 250 de Genebra, na Suíça. O bósnio avançou no torneio disputado no saibro ao surpreender o #27 Stan Wawrinka com vitória por 2 sets a 1 de virada, com parciais 3/6, 6/3 e 6/4, após 1h58.

Dzumhur começou mal e ficou atrás no placar. Seu saque esteve inconstante no início, principalmente quando tinha que trabalhar com o segundo serviço. Neste cenário, ele obteve 58% de aproveitamento (Wawrinka teve 84%).

Além disso, o suíço não esteve em apuros sacando em nenhum momento, enquanto que o bósnio teve sete break points contra. Ele ainda salvou seis, mas deixou escapar um e o tenista da casa aproveitou. Com isso, o favorito fez 6/3 no primeiro set e abriu na liderança geral no marcador por 1 a 0.

Nos dois sets seguintes, Dzumhur melhorou seu serviço e ainda mais a devolução. Na segunda etapa, ele venceu metade dos pontos em que devolveu; Wawrinka ganhou apenas 20% no saque do adversário. O bósnio ainda sofreu uma quebra, mas conseguiu duas e garantiu assim a etapa, devolvendo o placar da primeira, e empatou o jogo.

O cenário foi bem parecido na última etapa. Com sua forte esquerda, Wawrinka pressionou na devolução logo no início e abriu vantagem. Porém, seu serviço o deixou na mão e ele viu o adversário virar novamente. Dzumhur foi quase perfeito no saque, com exceção do primeiro game, e não deu chances para o suíço. Por fim, um 6/4 e 2 sets a 1 para o bósnio avançar às quartas de final.

Na próxima rodada do Geneva Open, Damir Dzumhur encara o #45 Radu Albot, que vem de vitória em três sets contra o argentino #78 Juan Ignacio Londero.