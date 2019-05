Em jogo equilibrado, Paire bate Shapovalov e se garante nas semis em Lyon

Nesta quinta-feira (23), o #51 Benoit Paire soube fazer valer o 'fator casa' e conquistou uma grande vitória sobre o canadense #23 Denis Shapovalov, em um jogo bastante equilibrado. O francês triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (4), em 1h58 de partida, e se garantiu nas semifinais do ATP 250 de Lyon, chegando a um dos seus melhores resultados na temporada até aqui.

Em um primeiro set marcado por muitos winners e erros não forçados por parte de ambos os jogadores, prevaleceu quem soube aproveitar as poucas chances que apareceram. No quinto game, após abrir 40-15, Shapovalov viu o francês reagir, quebrar seu serviço e abrir 4/2. A partir daí, o canadense não foi páreo para os golpes agressivos de Paire, que conquistou mais um break em seguida e fechou em 6/3.

A segunda parcial foi parecidíssima com a primeira. Com games de serviço confirmados com firmeza e muitas trocas de bola, poucas foram as chances que os tenistas tiveram. Dessa vez, Shapovalov conseguiu se impor diante do francês, obteve a quebra no quinto game e passou a liderar o placar. Sem dar brechas, o jovem canadense fechou em 6/4 e levou a partida para o terceiro set.

A parcial decisiva foi o ápice do equilíbrio entre os dois. Com ambos mantendo seus games de saque durante todo o set, o vencedor foi conhecido através do tie-break. Shapovalov chegou a abrir 3-1, mas não conseguiu manter a vantagem e viu Paire reagir. Com duas mini quebras, o francês ganhou quatro pontos em sequência e, com um winner de devolução, fechou em 7/6 (7-4).

Nas semifinais, o tenista da casa vai medir forças com o norte-americano#46 Taylor Fritz, que despachou o espanhol #21 Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número dois do torneio, também por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (6), 6/3 e 6/4.