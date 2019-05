De virada, Garcia passa por Kostyuk e vai à primeira semifinal do ano em Strasbourg

Em sua primeira quartas de final do ano, na manhã desta quinta-feira (23), a francesa #24 Caroine Garcia venceu a qualifier ucraniana de 16 anos #264 Marta Kostyuk e avançou às semifinais do WTA de Strasbourg. A campeã de 2016 venceu com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em exatamente duas horas.

Kostyuk sofreu quebra já no primeiro game da partida, mas logo se recompôs e passou a mostrar o grande talento que tem, apesar da pouca idade. A jovem ucraniana quebrou o serviço da ex-top cinco nos games dois e oito e serviu para o set com autoridade, fechando em 6/3 no segundo set point.

Na segunda parcial, Kostyuk saiu na frente, mas não foi capaz de manter a vantagem e acabou sofrendo duas quebras de serviço, deixando o set ficar no bolso da francesa.

Na terceira e última parcial, as quebras aconteceram nos games um e três. Durante o set, Garcia salvou seis break points (três no game quatro e os outros três no game sete) e acabou por conquistar a vitória de moral em cima da jovem promessa do circuíto.

Garcia disparou quatro aces e cometeu duas duplas faltas, enquanto Kostyuk fechou a partida com sete aces disparados e quatro duplas faltas cometidas.

Avançando no Internationaux de Strasbourg, a francesa busca uma vaga para a primeira final da temporada com a compatriota #223 Chloe Paquet, que venceu a australiana #63 Daria Gavrilova em sets diretos.