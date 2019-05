Monteiro vence Miedler, fura o qualifying e garante vaga à chave principal de Roland Garros

O #113 Thiago Monteiro vai jogar Roland Garros pela segunda vez. O brasileiro garantiu a vaga para a chave principal do torneio após furar o qualifying, com vitória sobre o #232 Lucas Miedler nesta sexta-feira (24).. Ele venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, após 1h18.

Monteiro dominou a partida por completo. Ele teve um jogo de base solido e foi muito agressivo nos seus golpes, e assim, foi melhor que o adversário em todos os aspectos. O brasileiro colocou 73% de primeiro saque em quadra, o que o ajudou muito. E mesmo quando precisou jogar com o segundo serviço, venceu 57% dos pontos; Miedler teve 68% e 30%, respectivamente, nesses quesitos.

Na devolução, Monteiro foi ainda mais preciso, comparativamente. Obvio que o aproveitamento foi menor do que sacando, mas vencer quase metade (49%) dos pontos disputados no serviço do outro é um grande feito. O austríaco não teve um momento de paz, com o brasileiro o pressionando toda hora.

Com esse cenário, o cearense venceu de forma tranquila. No primeiro set já começou quebrando os dois primeiros saques do adversário e caminhou fácil até fechar por 6/2. Já na segunda etapa, Miedler deu um pouco mais de trabalho, vencendo uma vez no serviço do brasileiro, mas Monteiro deu o troco em dobro. 6/4 e 2 sets a 0.

Thiago Monteiro enfrentará na primeira rodada da chave principal do Grand Slam francês o sérvio #33 Dusan Lajovic. Os tenistas já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias de Lajovic.