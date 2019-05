Sólida, Yastremska supera Sabalenka e está na final do WTA de Strasbourg

Vindo de ótima campanha no WTA International de Strasbourg, #42 Dayana Yastremska venceu mais uma e está na finalíssima do torneio. Enfrentando a tenista do Belarus #11 Aryna Sabalenka na semifinal, a ucraniana triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h26.

A partida começou muito disputada, com as duas tenistas buscando a vantagem na parcial. Logo de cara, ambas tiveram seu serviço quebrado. No quinto game, Yastremska conquistou mais um break no serviço de Sabalenka e abriu 4/2. Superior no confronto, a ucraniana segurou a vantagem mínima e fechou o set em 6/4.

Embalado pela vitória na parcial anterior, a número 42 do ranking mundial seguiu dominando os pontos e conquistou o break no terceiro game, abrindo 3/1. Sólida, Yastremska não deu chances a Sabalenka e selou a vitória por 6/4.

Na grande decisão do Internationaux de Strasbourg, Yastremska enfrentará a francesa #24 Caroline Garcia, que venceu a compatriota #223 Chloe Paquet por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13 de partida. A finalíssima acontece neste sábado (25), o horário ainda não foi divulgado.