Paire domina jogo no saque, elimina Fritz e vai à decisão no ATP 250 de Lyon

Com uma performance dominante no saque, o #51 Benoit Paire derrotou o #46 Taylor Fritz e se garantiu na decisão do ATP 250 de Lyon. O dono da casa bateu o estadunidense com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h06, nesta sexta-feira (24). Este foi o terceiro confronto entre os tenistas, e a segunda vitória de Paire.

A atuação de Paire no saque impressionou. Apesar de só ter vencido 29% dos pontos no segundo serviço, o francês colocou 62% do primeiro saque em quadra, e só perdeu um mísero ponto nessa situação - 97% de aproveitamento. Além disso, o francês disparou 10 aces, e cinco duplas faltas. Ele enfrentou dois break points, mas salvou ambos, enquanto aproveitou 4/7 que oportunizou no saque de Fritz.

Paire vai em busca de seu segundo título no ano, o terceiro na carreira, todos no saibro. O francês, que bateu Andújar na decisão de Marrakech em abril, já garante uma ascensão de 11 posições no ranking alcançando a decisão, subindo ao menos para o 40º posto. Caso vença o troféu diante de sua torcida, alcança o 38º lugar.

O adversário de Paire na decisão do Open Parc Lyon onde enfrenta o jovem #28 Félix Auger-Aliassime, que bateu nas semifinais pelo #18 Nikoloz Basilashvili.