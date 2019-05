Auger-Aliassime vira para cima de Basilashvili e vai à final em Lyon

Aos 18 anos, o #28 Félix Auger-Aliassime atingiu sua segunda decisão em nível ATP no ano ao bater de virada o #18 Nikoloz Basilashvili, cabeça de chave número um no Open Parc Lyon. Nesta sexta-feira (24), o canadense buscou grande virada para eliminar o georgiano com parciais de 2/6, 7/6(3) e 6/4, em 2h15. Este foi o segundo encontro entre os tenistas, e a segunda vitória de Aliassime.

Após ser dominado na primeira parcial, onde Basilashvili não enfrentou nenhum break point para vencer por 6/2, Aliassime se viu em situação muito complicada no segundo set. Quando sacava em 4/4, o canadense enfrentou três bps, mas conseguiu sobreviver em uma série que não teve nenhuma quebra. No tiebreak, o jovem de 18 anos venceu os últimos quatro pontos do game para empatar a partida com o placar de 7/6(3).

Mais uma vez, Basilashvili esteve bem perto de abrir vantagem no set, desperdiçando dois break points no sexto game, até ser quebrado pela primeira vez em toda a partida no sétimo. Aliassime mais uma vez salvou duas chances de quebra no oitavo game, chegou a desperdiçar um match point quando o rival sacava em 4/5, mas confirmou o serviço no décimo game com 40-0 e garantiu a vaga na final, em set que durou 47 minutos.

Essa é a segunda decisão de Aliassime no ano e na carreira - a primeira foi no ATP 500 do Rio de Janeiro, quando perdeu para Laslo Djere. Vencendo o título ou não em Lyon, o canadense, que é o mais jovem entre os 175 melhores colocados no ranking da ATP, subirá para a 22ª colocação.

Na grande decisão do ATP 250 de Lyon, Auger-Aliassime encara neste sábado (25) o #51 Benoit Paire, que passou nas semifinais pela #46 Taylor Fritz. Será o primeiro confronto entre o canadense e o francês.