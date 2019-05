Em Genebra, Jarry vence Albot com tranquilidade e atinge sua primeira final na temporada

Depois de um ano, o #75 Nicolas Jarry irá disputar uma decisão de torneio nível ATP. Nesta sexta-feira (24), o chileno derrotou o moldavo #45 Radu Albot por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16 de partida, e se garantiu na final do ATP 250 de Genebra, na Suíça. Colecionando boas atuações durante a semana, o tenista de 23 anos chega ao embate que vale o título sem ter perdido nenhum set sequer em quatro jogos disputados.

Superior durante todo o jogo, Jarry castigou o adversário com seu forehand e seus saques potentes. No primeiro set, conquistou a quebra logo no quarto game e abriu 4/1. A partir daí, controlou a vantagem no placar até o nono game, quando serviu para a parcial e se viu com quatro break points contra. Mas foi só um susto. O chileno se recuperou, reagiu e fechou em 6/3 com mais uma pancada de direita.

Apostando na consistência para resistir aos golpes pesados do tenista sul-americano, Albot equilibrou as ações no segundo set e entrou de vez no duelo. Porém, isso não foi o bastante para impedir o bom nível de atuação de Jarry, que obteve a quebra no sétimo game. Mas o moldavo não desistiu. Seguiu mantendo sua linha sua linha de jogo e, devolvendo o break logo em seguida, continuou vivo na disputa.

Com o marcador em 4/4, Albot acabou sentindo a pressão imposta pelo estilo agressivo do chileno e cometeu erros bobos. Aproveitando-se das falhas do oponente, Jarry conseguiu outra quebra e dessa vez não deu chances. Sacando para a vitória, fechou em 6/4 com mais um belíssimo primeiro serviço.

Na decisão do Geneva Open, Jarry terá pela frente o alemão #5 Alexander Zverev, cabeça de chave número um do torneio, que passou pelo argentino #84 Federico Delbonis por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (6) e 6/3, em 2h38 de uma partida equilibradíssima.