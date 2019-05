Zverev sofre, mas vence Delbonis e avança à decisão do ATP 250 de Genebra

Ainda buscando melhores resultados em 2019, o #5 Alexander Zverev terá a chance de conquistar seu primeiro título na temporada. Nesta sexta (24), o alemão bateu o argentino #84 Federico Delbonis por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (6) e 6/3, em 2h38 de uma partida disputadíssima, e se garantiu na decisão do ATP 250 de Genebra.

Apesar de estar sacando muito bem - disparou 15 aces e venceu 81% dos pontos com o primeiro serviço -, Zverev sofreu diante de um inspirado Delbonis, que dificultou a vida do jovem tenista durante quase todo o duelo. Depois de dois sets bastante equilibrados e decididos no detalhe, o alemão conseguiu se impor na parcial decisiva e saiu com a vitória suada diante do argentino, que já derrotou Roger Federer no saibro, sua superfície preferida.

Na finalíssima do Geneva Open, Sascha irá enfrentar o chileno #75 Nicolas Jarry, que passou pelo moldavo #45 Radu Albot em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16 de partida. Vale lembrar que no último encontro entre os dois, este ano, em Barcelona, Jarry levou a melhor em um jogo emocionante. Salvando match point, o tenista sul-americano bateu o alemão por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (5).

Na busca pelo 11º título de sua carreira, Zverev comentou sobre a importância de voltar a uma decisão, especialmente após não ter defendido o vice-campeonato no Masters 1000 de Roma, na semana passada.

"Estou muito feliz de estar, mais uma vez, em uma final, competindo pelo título. É o que jogamos todas as semanas. É uma oportunidade de dar o meu melhor e fazer melhor do que a semana passada e tentar vencer o torneio", concluiu o top 5 do mundo.