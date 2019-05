Kerber cai para Potapova logo na abertura dos trabalhos em Roland Garros

A primeira grande surpresa de Roland Garros aconteceu logo no primeiro jogo do torneio na reformulada Quadra Central Philippe-Chartrier. Com problemas físicos que a fizeram desistir na segunda rodada do Premier de Madrid e de sequer atuar no Premier de Roma, a alemã #5 Angelique Kerber demonstrou estar longe do seu físico ideal e foi surpreendida pela russa #81 Anastasia Potapova por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h14 minutos.

Com um estilo de jogo bastante arrojado, Potapova impôs seu ritmo em quadra, inclusive, parecendo muito com o que é característico da adversária: força nas rebatidas e incessante busca por winners. No total, a russa de 18 anos conseguiu 28 bolas vencedora, enquanto Kerber apenas 16.

Desse modo, a russa, apesar de ter sido quebrada por duas vezes, conseguiu devolver ambas as quebras e ainda quebrou pela terceira vez, o que possibilitou que fechasse o primeiro set por 6/4. Kerber ainda teve a oportunidade de confirmar seu serviço no 10º game do set abrindo 40-0, mas sucumbiu.

No segundo set, Potapova apenas confirmou a tendência que o jogo se encaminhava. Ousada como na primeira parcial, a russa chegou a abrir 4/0 de vantagem e, apesar de ter perdido dois games consecutivos, conseguiu manter o jogo mental, quebrou Kerber por três vezes e fechou a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0, confirmando a grande vitória.

Welcome to the show 👋



In her Roland-Garros main draw debut, @nastiaapotapova upsets No. 5 seed Angelique Kerber 6-4, 6-2.#RG19 pic.twitter.com/abU80zJTyl — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

Com a derrota logo na estreia, Angelique Kerber deve perder, pelo menos, uma posição no ranking mundial. Já Anastasia Potapova segue em frente no Aberto da França e espera a vencedora do duelo entre a chinesa #57 Yafan Wang e a tcheca #38 Marketa Vondrousova.