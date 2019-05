Nishikori derrota Halys e avança à segunda rodada em Roland Garros

O #7 Kei Nishikori estreou com vitória tranquila em Roland Garros. O japonês derrotou com tranquilidade o #153 Quentin Halys, convidado do torneio, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/4, em 1h59, neste domingo (26).

A grande chave do jogo foi a precisão, como de costume, do japonês unida ao nervosismo e imprecisão do jovem de 22 anos. Halys demonstrou até, por muitas vezes, ter bons golpes, aplicando alguns winners. Foram 26 bolas vencedoras para o francês, contra 37 de Nishikori.

Além disso, os golpes certeiros do dono da casa vieram por conta de uma estratégia muito agressiva, em que ele tentou acabar os pontos logo e tirar Nishikori da zona de conforto. Porém, a inexperiência e o lado mental fizeram com que a maioria desses pontos resultasse em erros não-forçados. Ele registrou 39 bolas mandadas para fora, enquanto o japonês apenas teve 18.

No primeiro set, o número sete do mundo já começou quebrando os dois primeiros saques do francês e depois caminhou tranquilo para fechar por 6/2, em rápidos 29 minutos. Nas outras duas etapas, Halys melhorou, conseguindo encaixar bons golpes, mas mesmo assim não foi o suficiente. Ele conseguiu três quebras (uma no segundo set e duas no terceiro), mas cedeu o dobro (três em cada parcial) e viu o adversário levar a melhor sem perder sets.



Kei Nishikori aguarda agora a definição do seu próximo adversário no Aberto da França. Ele sairá do duelo entre o também francês, #85 Jo-Wilfried Tsonga, e o alemão #96 Peter Gojowczyk.