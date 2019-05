Svitolina passa bem por Venus Williams e segue em Roland Garros

Em um dos jogos mais esperados da primeira rodada de Roland Garros, a #9 Elina Svitolina superou a #52 Venus Williams. Neste domingo (26), a ucraniana contou com um dia muito errático da estadunidense e fechou a partida em duplo 6/3, em 1h15, na Quadra Simonne-Mathieu.

Este foi o quarto confronto entre as tenistas, e a terceira vitória seguida de Svitolina. A ucraniana, que ficou mais de um mês fora durante a gira de saibro europeia por conta de uma lesão no joelho, acabou com uma sequência de quatro derrotas seguidas, conquistando a primeira vitória desde o Premier Mandatory de Indian Wells, em março. Esta também foi o primeiro triunfo da ex-top cinco no saibro desde Roland Garros 2018.

A partida foi de muitas quebras de saque e irregularidade. No geral, foram 18 break points, sete quebras a favor de Svitolina, e quatro para Venus. No primeiro set, foram cinco quebras seguidas entre o terceiro e o sétimo game, até que a ucraniana se estabeleceu e venceu os últimos três games para fazer 6/3, em 35 minutos.

Mais uma série de quebras - dessa vez três seguidas - aconteceu no começo da segunda parcial, até que Williams confirmou seu saque pela segunda vez, e também última, na partida. Errando muito, a estadunidense deu várias chances para Svitolina, que também encaixou belos winners na paralela, e venceu os últimos cinco games da partida para fazer novo 6/3, dessa vez em 40 minutos.

Smiles for Svitolina 😄@ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

Svitolina teve um winner a mais que a rival no jogo - 16 a 15 -, mas a grande diferença foi nos erros não-forçados. A ex-número um do mundo cometeu 34, contra somente 15 da ucraniana. Além disso, Venus, apesar de ter colocado 73% de seu primeiro saque em quadra, só conseguiu vencer 43% dos pontos nessa situação. Pior ainda foi o aproveitamento de segundo saque: apenas três pontos vencidos em 15 pontos jogados.

Svitolina enfrenta na segunda rodada do Aberto da França a sua compatriota #66 Kateryna Kozlova, que passou na estreia pela #83 Bernarda Pera.