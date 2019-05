No retorno à Roland Garros após quatro anos, Federer passa fácil por Sonego

Na sua primeira aparição em Roland Garros desde 2015, o #3 Roger Federer estreou com tranquilidade batendo o #73 Lorenzo Sonego neste domingo (26). O suíço, que vai em busca de seu segundo título em Paris, marcou três sets a zero, parciais de 6/2, 6/4 e 6/4, em 1h43, na Quadra Central Philippe-Chartrier.

No primeiro set, Federer abriu 4/0 em apenas 15 minutos, aproveitando do nervosismo do italiano, 24 anos, que fazia sua estreia em chave principal no Aberto da França. Sonego conseguiu evitar o pneu, vencendo dois games no seu saque, mas o suíço fechou a parcial com 6/2, em apenas 25 minutos.

Assim como na primeira parcial, Federer largou com duas quebras, abrindo 4/0 novamente, mas dessa vez Sonego conseguiu oportunizar quatro break points e quebrou o suíço no sexto game. Após ser quebrado, porém, o ex-número um não perdeu mais nenhum ponto no seu serviço e fez 6/4, em 38 minutos.

A parcial final foi mais equilibrada, principalmente pela melhora no nível de Sonego. Federer se manteve praticamente imaculado no saque - só perdeu quatro pontos no seu serviço -, mas viu o italiano salvar os cinco primeiros break points do set. Só no nono game, o suíço conseguiu tomar a rédea do placar e fechou na seguida com novo 6/4, em 40 minutos.

Federer disparou 36 winners e apenas 15 erros não-forçados, enquanto Sonego teve 24 e 26, respectivamente. O suíço encaixou cinco aces, dois a mais que o italiano, e cometeu as duas duplas faltas da partida.

Na segunda rodada do Aberto da França, Federer, campeão de 2009, enfrenta o qualifier alemão #145 Oscar Otte, que passou na primeira rodada pelo #94 Malek Jaziri em quatro sets.