Hendecampeão, Nadal arrasa Hanfmann e estreia com o pé direito em Roland Garros

Nesta segunda-feira (27), o #2 Rafael Nadal começou sua caminhada rumo ao 12º troféu de Roland Garros. Enfrentando o qualifier alemão #180 Yannick Hanfmann, o espanhol dominou o jogo e triunfou com tranquilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/1 e 6/3, em 1h57 de partida. Mesmo sem precisar demonstrar seu melhor nível de tênis, o 'Toro Miúra' foi superior e sacou muito bem, terminando o duelo com 82% dos pontos ganhos com o primeiro serviço.

Os três sets foram muito parecidos. Visivelmente nervoso em atuar contra o dono de 11 títulos do torneio, Hanfmann buscava acelerar todas as bolas e, consequentemente, cometia muitos erros. Enquanto isso, Nadal mostrava-se sólido e consistente do fundo da quadra, não dando chances ao alemão. Com duas quebras de saque, liderou o placar com tranquilidade e fechou em 6/2.

A segunda parcial foi mais do mesmo. Quebrando o adversário logo nos games iniciais, o espanhol abriu 4/1 e não teve dificuldades ao longo do set. Se soltando aos poucos, aplicando winners de diversas direções e sacando muito bem - perdeu apenas quatro pontos no total com ambos os serviços -, Nadal obteve mais um break e, em apenas 25 minutos, fechou em 6/1.

No terceiro e último set, o 'Toro Miúra' viu Hanfmann passar a desfrutar mais do momento e melhorar no jogo. Mas não foi o suficiente para complicar a vida do número dois do mundo. Conquistando um break no 3º game, Nadal fez 3/1 e segurou a vantagem até o fim. Com 100% de aproveitamento no seu 1º serviço, o hendecampeão quebrou o alemão mais uma vez e decretou a vitória tranquila por 6/3.

Na segunda rodada do Grand Slam francês, o 'Rei do saibro' irá medir forças com o alemão #114 Yannick Maden, que venceu o embate de qualifiers contra o belga #178 Kimmer Coppejans em sets diretos, parciais de 7/6 (7), 7/5 e 6/3.