Surpresa do dia: Kvitova desiste de Roland Garros por lesão no antebraço

Nesta segunda-feira (27) deu-se inicio o segundo dia de competições no French Open, segundo torneio de nível Grand Slam da temporada. A maior surpresa até então foi a desistência da tcheca runner-up do Australian Open, #6 Petra Kvitova que faria sua estreia na terra batida francesa em partida contra a romena #84 Sorana Cirstea.

A notícia da desistência veio pela própria Petra, que mandou um comunicado em suas redes sociais: "Eu fico muito triste por ter de desistir de Roland Garros. Eu tive dores no meu antebraço esquerdo por semanas e na última noite uma ressonância confirmou que estou com uma lesão, que infelizmente poderia pior muito caso eu jogasse hoje", dizia o comunicado, em sua parte inicial. Petra disse ainda que sentia muito por não poder jogar logo no torneio que a recebeu de volta quando a mesma passou pelos problemas com a mão esquerda - resultantes do assalto mal sucedido que aconteceu em sua casa em Dezembro de 2016.

Finalizando a nota, Kvitova se desculpou novamente pela desistência, desejou tudo de bom ao torneio e garantiu que deseja estar de volta à competição no Slam no próximo ano (2020).

Com a desistência, Petra perde 90 pontos - atingiu a terceira ronda no ano anterior, 2018 -, o que significa queda de ranking, mas a tcheca não deve sair do top 10.

Quem se beneficiou da desistência da duas vezes campeã de Wimbledon foi a eslovena de 18 anos #131 Kaja Juvan, que entrou na chave principal do torneio como lucky loser. A jovem acabou perdendo para a romena #84 Sorana Cirstea por 5/7 6/4 7/5.