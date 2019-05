Wozniacki é surpreendida por Kudermetova e está fora de Roland Garros

O segundo dia de competição do French Open trouxe grandes surpresas. Depois da desistência de uma das favoritas ao título, Petra Kvitova, um outro grande nome caiu fora do torneio, a ex número 1 do mundo, #13 Caroline Wozniacki. Caroline fez sua estreia na manhã desta segunda-feira (27) e, apesar do começo estrondoso, acabou levando virada e levando 6/0 3/6 e 3/6 da russa #68 Veronika Kudermetova.

A primeira parcial do jogo entre a dinamarquesa veterana e a russa ainda iniciante durou 34 minutos e contou com três quebras de serviço. Wozniacki mostrou toda a sua habilidade na parcial, salvou break point com inteligência e conseguiu o 6/0 na superfície que menos gosta.

A chave para um set tão avassalador está na estatística da jovem russa: oito winners e 17 erros não-forçados, um número bastante expressivo em apenas uma parcial.

Na segunda e terceira parcial, Kudermetova repensou seu próprio jogo, passou a cometer menos erros e fez uma partida mais limpa. A russa conquistou cinco das sete quebras de serviço seguintes, jogou bem nos pontos decisivos e teve a chance de servir para a partida, onde fez muito bem, fechando no primeiro match point que teve.

Ao todo, Wozniacki disparou 15 winners e cometeu 21 erros não forçados; no serviço, a dinamarquesa fechou com três aces e uma dupla falta. Kudermetova, com clara superioridade no quesito agressivo, disparou 40 winners e cometeu 43 erros não-forçados; a russa fechou com dois aces e três dupla faltas.

Com a excelente vitória em cima da dinamarquesa, Veronika avança merecidamente à segunda ronda do Aberto da França e enfrenta a seguir a #99 Zarina Diyas que venceu a dona da casa #289 Audrey Albie por duplo 6/2.