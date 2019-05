Bertens bate Parmentier e convence na estreia em Roland Garros

Na madrugada desta segunda-feira (27) a holandesa #4 Kiki Bertens, uma das favoritas ao título do Aberto da França, e consequentemente ao número um do mundo, fez sua estreia no torneio contra a dona da casa #66 Pauline Parmentier. A atual vencedora do WTA de Madrid venceu pelas sólidas parciais de 6/3 e 6/4 em 1h30. O confronto direto agora se encontra em três a um para a francesa.

Apesar da partida contar com nove break points ao todo, apenas duas quebras de serviço aconteceram, uma em cada parcial, ambas beneficiando Bertens. No set de abertura, Kiki quebrou o serviço da dona da casa já no segundo game. Depois disso, apenas chances desperdiçadas por ambas as jogadoras - Bertens perdeu quatro break points que também eram set points; Parmentier perdeu dois.

No segundo set, Parmentier salvou break point no terceiro game, mas não conseguiu fazer igual quatro games depois e acabou sofrendo a quebra por 30-40. Depois disso, a partida seguiu tranquila até o momento da holandesa servir para sua vitória.

No quesito serviço, as oponentes empatara: um ace e seis dupla faltas. No quesito jogo corrido, Pauline deixou a desejar: 10 winners e 20 erros não-forçados contra 20 winners e 21 erros não-forçados de Kiki.

Vitoriosa, Bertens avança no French Open e enfrenta a seguir a #46 Viktoria Kuzmova que venceu uma outra dona da casa, a #48 Alizé Cornet por 6/4 e 6/3.