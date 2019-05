Seguro, Djokovic passa fácil por Hurkacz e avança à segunda rodada em Roland Garros

Campeão em 2016, o #1 Novak Djokovic estreou com o pé direito em Roland Garros. Diante do polonês #44 Hubert Hurkacz, o sérvio jogou um bom nível de tênis e triunfou com facilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, em 1h36 de partida. Esse foi o primeiro encontro entre os tenistas no circuito da ATP.

No primeiro set, Djokovic não precisou fazer nada demais para conquistar a vitória. Firme nas trocas de bola, o sérvio forçou Hurkacz ao erro em diversos momentos, o que acabou pesando no resultado final. Com uma quebra obtida, Nole apenas administrou a vantagem e, sem sofrer sustos em seus games de saque, fechou em 6/4.

A partir da segunda parcial, o número um do mundo se impôs e não deu mais chances. Controlando com seu 1º serviço e machucando o polonês com devoluções afiadas, Djokovic obteve duas quebras e sobrou no set. Somando apenas cinco erros não forçados, o natural de Belgrado seguiu sólido e fechou em 6/2.

O terceiro set foi muito parecido com o anterior. Nole foi bastante superior e, apesar da tentativa de golpear com mais agressividade do polonês, não teve trabalho para levar a melhor sobre o adversário. Depois de cinco games disputados, o sérvio foi para cima, conquistou dois breaks em sequência e decretou o triunfo com mais um 6/2.

Na próxima rodada do segundo Grand Slam do ano, Djokovic irá enfrentar o lucky loser suíço #104 Henri Laaksonen, que despachou o qualifier espanhol #134 Pedro Martinez em sets diretos, parciais de 6/1, 6/0 e 7/6 (4).