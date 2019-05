Terror das cabeças de chave, Kanepi derruba Goerges na estreia de Roland Garros

A sina de mal resultados em Grand Slams continua para a alemã #18 Julia Goerges. Na manhã desta segunda-feira (27), ela foi derrotada na estreia pela estoniana #88 Kaia Kanepi por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h34, na primeira rodada do Aberto da França.

Kanepi, tenista que mais derrubou cabeças de chave em estreias na histórias dos Majors desde que a chave com 128 tenistas foi instaurada, agora lidera o confronto direto com quatro vitórias em sete confrontos contra Goerges.

No primeiro set, Goerges, mesmo tendo quebrada logo em seu primeiro serviço, começou bem. Devolvendo a quebra logo no game seguinte, a alemã conseguiu abrir 4/2 de vantagem, mas sucumbiu diante da adversária. Ganhando cinco dos últimos seis games do set, Kanepi garantiu a vitória no set por 7/5, principalmente pelo ótimo aproveitamento de pontos no primeiro serviço.

No segundo set, Kanepi atropelou. Diante de uma adversária longe do sua performance corriqueira nos torneios do circuito, a estoniana não teve dificuldades para quebrar por três vezes o serviço de Goerges e fechou o set em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Kaia Kanepi agora enfrenta na segunda rodada em Roland Garros a chinesa #50 Shuai Zhang, que atropelou a americana #129 Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com duplo 6/1. O duelo está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (29).