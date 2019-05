Wawrinka joga bem, supera Kovalik e está na segunda rodada de Roland Garros

Estreando no Roland Garros 2019, #28 Stan Wawrinka começou com o pé direito no Grand Slam. Enfrentando o eslovaco #132 Jozef Kovalik,o suíço triunfou por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 (3), 6/2 e 6/3, em 2h24 de partida.

Favorito para o confronto, Wawrinka começou melhor e dominou as trocas de bola. No quarto game, o suíço encaixou uma sequência de bons golpes e quebrou o saque do eslovaco, abrindo 4/1. Embalado, o número 28 do ranking mundial buscou mais uma desvantagem e fechou o set em 6/1.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Kovalik voltou sacando melhor e equilibrou a partida. No quinto game, Wawrinka teve o único break point do set, mas não conseguiu aproveitar. A parcial seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no game desempate.

O tiebreak começou disputado, com os dois tenistas sacando firme e arriscando em busca do mini break. No quinto ponto, o eslovaco aproveitou o erro do suíço e conquistou a vantagem, abrindo 4/2. Sem dar brechas ao adversário, Kovalik conquistou mais uma mini quebra e selou a vitória por 7-3.

No terceiro set, Wawrinka voltou a ter o controle do jogo dominou as trocas de bola. Com a confiança retomada, o suíço aplicou bons golpes para conquistar a vantagem no quarto game, abrindo 4/1. Superior na partida, o ex-número três do ranking mundial emplacou mais um break e fechou o set em 6/2.

Perto da vitória, Wawrinka seguiu firme no saque e arriscando muito nas devoluções. A parcial seguiu sem quebras até o sexto game, quando o suíço encaixou bons ataques e conseguiu a quebra decisiva, abrindo 5/2. Sacando para a vitória, o número 28 do ranking não deu chances e fechou o jogo em 6/3.

Na segunda rodada do Aberto da França, Wawrinka medirá forças com o chileno #37 Christian Garin, que venceu o norte-americano #59 Reilly Opelka por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (0), 7/5 e 7/6 (7). O confronto acontece nesta quarta-feira (27) e o horário ainda não foi divulgado.