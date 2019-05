Zverev leva susto, mas se recupera e vence Millman na estreia de Roland Garros

Estreando no Roland Garros 2019, #5 Alexander Zverev teve que suar a camisa para estrear com vitória no torneio. Enfrentando o australiano #56 John Millman, o alemão triunfou por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (4), 6/3, 2/6, 6/7 (5) e 6/3, em 4h11 de partida disputadíssima.

O primeiro set foi muito equilibrado, com os dois tênis sacando firme e buscando a vantagem na parcial. Zverev Começou melhor e conquistou duas quebras de saque, abrindo 4/1. Sem se abater, Millman buscou a desvantagem no placar e o vencedor foi decidido no tiebreak.

O panorama se manteve no game desempate, com os dois tenistas investindo nas trocas de bola e jogando no erro do adversário. No oitavo ponto, o alemão conseguiu a mini quebra e abriu 5-3. Sacando para fechar, o número cinco do mundo não deu brechas e venceu o tiebreak por 7-4.

Na segunda parcial, os tenistas tiveram dificuldade para confirmar o serviço. Logo de cara, ambos foram quebrados duas vezes e a parcial ficou empatada em 3/3. No oitavo game, Zverev conquistou o break decisivo e abriu 5/3. Em seguida, o alemão sacou firme e fechou o set por 6/3.

Precisando reagir para se manter vivo o torneio, Millman Voltou melhor equilibrou as ações do jogo. O confronto seguiu empatado até o sexto game, quando o australiano conquistou a quebra de saque e abriu 5/2. Em seguida, alcançou mais um break e fechou a parcial em 6/2.

Apesar da vitória do australiano, Zverev começou bem no quarto set e conseguiu a quebra logo no primeiro game, abrindo 2/0. Millman não se abateu e devolveu a desvantagem, igualando a partida em 4/4. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak.

Confiante após a reação no jogo, o australiano começou melhor no game desempate e conseguiu duas mini quebras, no segundo e sexto ponto, abrindo 5-1. Sem dar brechas ao adversário, Millman sacou firme para vencer o set por 7/6 (5) e empatar a partida.

O quinto e decisivo set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções. A parcial seguiu sem quebras até o oitavo game, quando o alemão Com o que estou aqui abre decisiva e abriu 5/3. Sacando para vencer a partida, o número cinco do mundo não deu chances e selou a dura vitória por 6/3.

Na segunda rodada do Aberto da França, Zverev vai encarar o sueco #148 Mikael Ymer, que venceu o eslovaco #183 Blaz Rola por 3 sets a 0, parciais de 6/0, 6/3 e 7/6 (5). O confronto acontece nesta quarta (29) e o horário ainda não foi divulgado.