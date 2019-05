Tsurenko supera Bouchard e vai à segunda rodada em Roland Garros

Na primeira rodada de Roland Garros, a #27 Lesia Tsurenko confirmou o favoritismo e derrotou a #77 Eugenie Bouchard na tarde desta terça-feira (28). Tsurenko fechou a partida com duplo 6/2, em 1h06, na Quadra 1 do torneio francês. O confronto direto entre as duas agora está empatado em dois a dois.

Tsurenko não havia vencido nenhuma partida de saibro na temporada - vinha de derrotas nas primeiras rodadas em Stuttgart, Madrid e Roma. Do outro lado, Bouchard não entrava em quadra desde Miami, em março. A canadense ficou parada se recuperando de uma lesão no abdômen.

Com uma quebra logo no segundo game, Tsurenko conseguiu abrir boa vantagem após salvar dois break points e fazer 3/0. Bouchard conseguiu entrar no ritmo após um início ruim, mas, sofrendo no saque - apenas 47% do primeiro serviço colocado em quadra e ainda três duplas faltas -, a canadense não conseguiu se sustentar. Com mais uma quebra no oitavo game, a ucraniana fez 6/2, em 26 minutos.

Bouchard teve três break points logo de cara abrindo 0-40 no saque de Tsurenko, mas perdeu nove pontos seguidos a partir daí e viu a rival abrir 2/0. No terceiro game, finalmente a canadense aproveitou o primeiro e único dos sete bps que oportunizou para igualar o placar.

O momento-chave, porém, foi o sexto game. Bouchard salvou os três primeiros break points, chegou a ter dois game points, mas acabou cedendo seu saque e viu a adversária fazer 4/2. No oitavo e último game da partida, a canadense mais uma vez teve dois game points, mas não conseguiu confirmar o saque e, com um erro de backhand, viu Tsurenko fechar em novo 6/2, dessa vez em 40 minutos.

Tsurenko teve o único ace da partida, e cometeu uma dupla falta, contra cinco de Bouchard. A canadense só colocou 58% de seu primeiro saque em quadra, e ganhou pouco mais da metade dos pontos nessa situação - 52% -, e somente 32% com o segundo, ponto-chave para a vitória da ucraniana. A cabeça de chave número 27 teve 16 winners e 20 erros não-forçados, contra sete e 23, respectivamente, da ex-top cinco.

Na segunda rodada do Aberto da França, Tsurenko, que foi até às oitavas em 2018, enfrenta a #76 Aleksandra Krunic, que contou com a desistência da #61 Daria Gavrilova, quando liderava por 6/3 e 2/2.