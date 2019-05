Siniakova vinga derrota sofrida em Istambul, passa por Rybakina e avança em Roland Garros

A tcheca #42 Katerina Siniakova, fez sua estreia no Aberto da França na tarde desta terça-feira (28) contra a qualifier #141 Elena Rybakina. A tcheca, que havia levado virada da última vez que enfrentou a cazaque, mostrou um excelente nível de jogo para vencer pelar parciais de 7/6(4) e 6/1 em 1h22.

A primeira parcial da partida durou 52 minutos. Os três primeiros games foram de quebras de serviço, Siniakova foi quem siau na frente, fazendo *2/1. A tcheca, que dessa vez soube aproveitar melhor as oportunidades, ficou na frente até o momento se servir para o set, onde, sem grandes dificuldades da parte da adversária, sofreu quebra de serviço. Tudo igual no marcador: 5/5. Os próximos dois games foram tranquilos e o tiebreak deu por iniciado.

Kate jogou em melhor nível no game desempate, conquistou quatro mini quebras e sofreu três, o suficiente para que pudesse fechar a parcial em 7/6(4).

Abusando das forehands e de suas típica comemorações em momentos decisivos, Siniakova fechou o set sem aces disparados, com cinco dupla faltas pesando no bolso, seis winners e 17 erros não-forçados. A cazaque encerrou o set com um ace disparado, sem dupla faltas cometidas, 12 winners e 21 erros não-forçados. Kate mostrou-se mais inteligente nos pontos decisivos, o que explica as estatísticas.

Na segunda parcial, Siniakova apressou o passo. Em apenas meia hora, fechou por 6/1 depois de conquistar duas quebras no serviço da cazaque (games dois e seis). Dessa vez superior no serviço, a tcheca não enfrentou break points e fechou a partida no segundo match point que teve, vingando a derrota sofrida na terceira ronda do WTA de Istambul e avançando à segunda ronda do slam francês.

Rybakina disparou os únicos dois aces da partida, enquanto que Siniakova cometeu todas as cinco dupla faltas. Kate disparou 12 winners e cometeu 25 erros não-forçados; Elena fechou com 17 winners e 37 erros não-forçados.

Número um do mundo em dupla e defensora do título com a compatriota Barbora Krejcikova, Siniakova começa sua jornada como duplista na próxima quinta-feira (30) jogando contra a dupla de Nadiia Kichenok e Abigail Spears.

Em simples, Katerina avança à segunda ronda do French Open e enfrenta a seguir a #30 Maria Sakkari que fez estreia avassaladora contra a sem ranking, sem quali, sem convite e sem sorte Anna Tatishvili. Partida de segunda ronda entre a tcheca e a grega acontece na próxima quinta-feira (30) ainda sem horário definido.