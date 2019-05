Del Potro começa mal, mas domina restante do jogo e vence Jarry de virada em Roland Garros

O #9 Juan Martin del Potro teve trabalho na sua estreia em Roland Garros. Enfrentando o #58 Nicolas Jarry, embalado após vice-campeonato em Genebra na semana passada, o argentino precisou suar a camisa para triunfar sobre o chileno por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2, 6/1 e 6/4, em 2h07 de partida.

Apesar de não conseguir jogar em seu melhor nível no primeiro set, Del Potro teve mais oportunidades de quebra que o adversário, mas acabou pecando por não aproveitar as oportunidades. Jogando com muita intensidade e mantendo-se firme em seus games de saque, Jarry quebrou o saque do argentino em seu único break point e, superior, controlou a vantagem até o fim para fechar em 6/3.

Precisando reagir na partida, a 'Torre de Tandíl' voltou outro tenista para a segunda parcial. Diminuindo os erros do fundo da quadra e elevando absurdamente seu aproveitamento com o saque - venceu 100% dos pontos com o 2° serviço -, o argentino atropelou. Comandando com seu forehand, quebrou o chileno duas vezes e fechou em 6/2, empatando o duelo.

O terceiro set foi bastante parecido com o anterior. Enquanto Del Potro seguia firme com seus golpes, Jarry colecionava erros não forçados e via o placar se distanciar cada vez mais. Perdendo apenas dois pontos em seus games de saque em toda a parcial e conquistando novamente dois breaks, o argentino fechou em 6/1 sem dificuldade alguma.

Após levar a virada, o tenista do Chile veio para a quarta parcial mais motivado. Mantendo a agressividade - foram 16 winners no total - e elevando o nível de jogo, Jarry equilibrou as ações, mas não foi o bastante para superar o cabeça de chave número oito, que levou a melhor no detalhe. Com uma única quebra, a 'Torre de Tandíl' superou o adversário por 6/4 e decretou a vitória sofrida em seu debute.

Na segunda rodada do French Open, segundo Grand Slam do ano, Del Potro irá medir forças com o japonês #72 Yoshihito Nishioka, que superou o norte-americano #66 Mackenzie McDonald em uma batalha de cinco sets, com parciais de 6/7 (9), 6/0, 4/6, 6/2 e 6/3, em 3h08.