Keys atropela Rodina e estreia de forma avassaladora em Roland Garros

Avassaladora. Não existe forma melhor de definir a estreia de Madison Keys em Roland Garros. Número #14 do mundo, a norte-americana massacrou a russa #70 Evgeniya Rodina e triunfou com tranquilidade por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 56 minutos de partida, e se garantiu na segunda rodada do Grand Slam francês. Vale lembrar que no ano passado, a tenista estadunidense parou apenas na semifinal do torneio, quando perdeu para sua compatriota Sloane Stephens.

Superior do início ao fim, Keys não teve dificuldades no jogo. Sobrando em quadra, a norte-americana aplicou 28 winners contra apenas quatro da adversária. Além disso, pressionou a todo momento com devoluções agressivas e consistência nas trocas de bola. Vencendo 79% dos pontos com seu 1° serviço, a cabeça de chave número 14 não foi quebrada uma vez sequer. Em contrapartida, obteve quatro breaks no total, dois em cada set.

Classificada após arrasar Rodina em menos de uma hora de duelo, Keys enfrenta na próxima rodada do French Open a wildcard australiana #132 Priscilla Hon, que despachou a lucky loser húngara #148 Timea Babos por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/1. Esse será o primeiro encontro entre as duas tenistas no circuito.