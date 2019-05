Com direito a ‘pneu’, Wawrinka atropela Garin e avança à terceira rodada de Roland Garros

Após boa estreia em Roland Garros 2019, #28 Stan Wawrinka venceu mais uma e está na terceira rodada do torneio. Enfrentando o chileno #37 Christian Garin, o suíço triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 6/0, em 1h42 de partida.

Começou muito bem a partida encaixou uma sequência de bons golpes para quebrar o saque de Garin logo de cara, abrindo 2/0. Confiante, o suíço seguiu dominando as trocas de bola e chegou à mais um break no sexto game, abrindo 5/1. Sacando para fechar, o ex-número três do ranking mundial não deu chances e venceu a parcial por 6/1.

Precisando reagir, Garin voltou sacando melhor no segundo set equilibrou as ações do jogo. Porém, depois de desperdiçar cinco break points, Wawrinka voltou a quebrar o serviço do chileno e abriu 4/2. Sólido, o suíço segurou a vantagem mínima no placar e fechou a parcial em 6/4.

Embalado pela boa atuação, Wawrinka seguiu calibrado nos ataques e atropelou o jovem tenista do Chile no terceiro set. Jogando demais, o suíço emplacou três quebras seguidas e selou a vitória por 6/0.

Na terceira rodada do Aberto da França, Wawrinka medirá forças com o vencedor do confronto entre o búlgaro #46 Grigor Dimitrov e o croata #13 Marin Cilic. Os tenistas estão em quadra nesse momento.