Tsitsipas consegue a virada para cima de Dellien e segue vivo em Roland Garros

Após boa estreia em Roland Garros 2019, #6 Stefanos Tsitsipas venceu mais uma nesta quarta-feira (29) e está na terceira rodada do torneio. Enfrentando o boliviano #86 Hugo Dellien, o grego triunfou por 3 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/0, 6/3 e 7/5, em 2h48 de partida.

Tsitsipas começou melhor no jogo e aplicou boas devoluções para conquistar a quebra logo no primeiro game, abrindo 2/0. Sem se abater, Dellien reagiu na parcial e devolveu a desvantagem no sexto game, igualando o placar em 3/3. Confiante, o boliviano seguiu calibrado em seus ataques e alcançou a quebra decisiva no décimo game, fechando o set por 6/4.

Precisando reagir no confronto, o grego voltou jogando demais na segunda parcial. Assim como no set anterior, o grego alcançou a quebra logo no primeiro game e abriu 2/0. Porém, dessa vez, Tsitsipas seguiu firme e emplacou mais duas quebras e selou o 'pneu' em cima do boliviano, empatando a partida.

Embalado pela vitória no último set, Tsitsipas seguiu sacando firme e agressivo nas trocas de bola. No terceiro game, o grego conquistou a vantagem e abriu 3/1. Superior na partida, o número seis do mundo alcançou mais um break no nono game e fechou a parcial por 6/3.

O quarto set foi o mais disputado entre os tenistas. Logo de cara, Dellien alcançou o break e abriu 2/0. No oitavo game, Tsitsipas buscou a reação e empatou a partida em 4/4. A parcial parecia que seria decidida no tiebreak, mas o grego aplicou uma sequência de bons golpes no 12° game e selou a vitória por 7/5.

Na terceira rodada do Aberto da França, Tsitsipas enfrentará o sérvio #60 Filip Krajinovic, que venceu o espanhol #76 Roberto Baena. A partida acontece nesta sexta-feira (31), o horário ainda não foi definido.