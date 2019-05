Dimitrov vence batalha de mais de quatro horas contra Cilic e vai à terceira rodada em Roland Garros

A segunda rodada de Roland Garros presenteou os amantes do tênis com um confronto fantástico nesta quarta-feira (29). De um lado, o #46 Grigor Dimitrov, do outro, o #13 Marin Cilic. Em uma batalha disputadíssima e emocionante, o búlgaro ex-top 3 do mundo bateu o croata campeão de Grand Slam por 3 sets a 2, de virada, parciais de 6/7 (3), 6/4, 4/6, 7/6 (2) e 6/3, em 4h23 de partida.

Apesar das parciais não serem fielmente iguais, os quatro primeiros sets foram parecidíssimos. Com muitas trocas de bola e bons aproveitamentos com o 1° serviço de ambos os tenistas, o filme se repetiu várias vezes, com a decisão sendo sempre no detalhe. No primeiro, após uma quebra para cada lado, o jogo foi para o tie-break, onde Cilic se impôs e fechou em 7/6 (3) sem dificuldades.

O segundo teve apenas uma quebra, assim como o terceiro. Precisando reagir, Dimitrov elevou o número de winners e sacou muito bem, fechando em 6/4 e levando a melhor sobre o croata. Mas Cilic não deixou barato. Foi praticamente perfeito em seus games de serviço, atuou com agressividade do fundo da quadra e, conquistando um break crucial, devolveu o 6/4 e abriu 2 sets a 1.

A quarta parcial foi a mais equilibrada de todas. Com números muito parecidos e games disputados ponto a ponto, o set terminou sem nenhuma quebra e, assim como o primeiro, foi para o tie-break. Porém, foi a vez do búlgaro sobrar no game desempate e fechar em 7/6 (2).

Embalado com a reação, Dimitrov sobrou no quinto set. Com uma quebra logo no game inicial, o ex-top 3 do mundo passou a liderar o placar e não deu chances para Cilic voltar ao duelo. Controlando a vantagem, obteve mais um break no último game e decretou a vitória suada por 6/3, após 4h23 de batalha.

Na terceira rodada do Aberto da França, Dimitrov irá enfrentar o suíço #28 Stan Wawrinka, campeão do torneio em 2015, que atropelou o chileno #37 Cristian Garin por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 6/0, em 1h40 de partida.