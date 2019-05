Del Potro sofre, mas vence Nishioka e vai à terceira rodada de Roland Garros

Após vitória na estreia de Roland Garros 2019, #9 Juan Martín Del Potro venceu mais uma partida nesta quinta-feira (30). Enfrentando o japonês #72 Yoshihito Nishioka, o argentino triunfou por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/4, 6/2, 6/7 (5) e 6/2, em 3h49 de partida disputadíssima.

Del Potro começou melhor na partida e conseguiu a primeira quebra no terceiro game, abrindo 3/1. Logo em seguida, Nishioka conseguiu reagir e emplacou duas quebras para virar o placar em 5/3. Sem se abater, o argentino devolveu a desvantagem no momento decisivo, igualando o placar em 5/5.

Quando tudo indicava que o vencedor seria decidido no tiebreak, o japonês encaixou uma sequência de bons golpes e conquistou a quebra de saque de zero para fechar o primeiro set em 7/5.

Precisando reagir, Delpo voltou mais calibrado em seus ataques e dominou as trocas de bola. No quinto game, o argentino conseguiu o break e abriu 3/2. Porém, na sequência, viu o japonês reagir e deixar tudo igual. Agressivo na direita, o número nove do mundo conquistou a quebra decisiva e fechou a parcial em 6/4, empatando a partida.

Embalado pela reação no set anterior, Del Potro começou com tudo e alcançou a vantagem no primeiro game, abrindo 2/0. Sólido, o argentino seguiu superior e conseguiu mais um break, abrindo 5/2. Em seguida, sem dar chances, fechou a parcial em 6/2.

O quarto set foi disputadíssimo, de um lado, Delpo jogando para selar a vitória, do outro, Nishioka tentando se manter vivo no torneio. Logo de cara, o argentino conquistou a quebra, abrindo 2/0. Sem se abater, o japonês devolveu o break no quinto game e empatou a partida em 3/3. A parcial seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

O panorama se manteve e o game desempate foi bem equilibrado e começou com uma mini quebra para cada lado. No quinto ponto, Del Potro conseguiu mais uma vantagem, mas Nishioka reagiu novamente e respondeu com duas mini quebras, abrindo 6-4. Na sequência, o japonês aproveitou erro do argentino e fechou em 7-5, empatando a partida.

No quinto e decisivo set, Delpo voltou a dominar os pontos e conquistou a quebra logo no quarto game, abrindo 4/1. Sólido, o argentino alcançou mais uma vantagem com belo winner, selando a vitória por 6/2 e a classificação para próxima fase do torneio.

Na terceira rodada do Aberto da França, Del Potro enfrentará o australiano #69 Jordan Thompson, que bateu o croata #94 Ivo Karlovic. A partida acontece nesta sexta-feira (31), o horário ainda não foi definido.