Anisimova repete Australian Open e elimina Sabalenka em Roland Garros

O encontro entre jovens talentos do circuito feminino, #11 Aryna Sabalenka e #51 Amanda Anisimova, aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) na Quadra 1 do Aberto da França. A americana saiu vitoriosa, fazendo 6/4 e 6/2 em cima da bielorrussa, em apenas 75 minutos. É o segundo Slam seguido que a estadunidense de 17 anos bate a bielorrussa, algo que também aconteceu no Australian Open em janeiro.

Apenas na primeira parcial houveram 13 break points, cinco deles convertidos, três quebras beneficiando a americana. As quebras aconteceram nos games dois, três, cinco, seis, dez - os pares, logicamente sendo favoráveis para Anisimova.

Apesar de menos experiente em quadra, a jovem americana soube lidar bem com os momentos de pressão e com os pontos realmente decisivos, além de mostrar melhor controle do próprio jogo - fechou com 10 winners e 13 erros não-forçados. Sabalenka, fechou com seis winners e 16 erros não-forçados apenas no set de abertura.

Na segunda parcial, Sabalenka não conseguiu confirmar seu serviço em nenhum game e apenas não sofreu um 'pneu' porque quebrou a americana em duas ocasiões (games três e cinco). Novamente superior em todos os quesitos, Amanda não hesitou em fechar a partida no primeiro match point que teve, no serviço da bielorrussa.

Durante a 1h15 de partida, Sabalenka zerou em aces, cometeu oito dupla faltas, fez apenas 13 winners e cometeu 35 erros não-forçados; Anisimova disparou um ace, cometeu três dupla faltas, fez 17 winners e 23 erros não-forçados.

Com mais uma excelente vitória, Anisimova avança à terceira rodada de Roland Garros e enfrenta a seguir a #116 Irina-Camelia Begu, que venceu a #72 Karolina Muchova por 1/6, 6/3 e 6/4.