Siniakova supera batalha com Sakkari e desafia Osaka na terceira rodada em Roland Garros

Em partida de jovens jogadoras no circuito feminino na Quadra 7 do Aberto da França, a #30 Maria Sakkari e a #42 Katerina Siniakova se enfrentaram pela terceira vez. Atual campeã do torneio de duplas em Paris, Siniakova saiu com a vitória, fazendo 7/6(5) 6(8)/7 e 6/3, em 3h14 de partida. O confronto direto agora se encontra em dois a um para a tcheca, que venceu as duas últimas partida contra a grega.

A primeira parcial durou 64 minutos. Siniakova quebrou o serviço da grega nos games ímpares: três, sete e nove e sofreu quebra nos games pares: dois, quatro e seis. Sakkari serviu para o set no nono game e foi quebrada e depois teve set point no serviço da rival no 12º game, mas não conseguiu converter e assim o tiebreak deu-se por iniciado.

No game desempate, a tcheca jogou de forma mais eficiente, sem tantos erros e acabou por conquistar quatro mini quebras - e sofrer três -, fechando por sete pontos a cinco e 7/6(5), saindo na frente na partida.

A segunda parcial foi quase tão emocionante quando a primeira - as reações da emotiva Siniakova certamente servem como prova. A tcheca, dessa vez, quebrou a adversária grega nos games pares: dois e seis; e sofreu quebras no games ímpares: três e cinco. A tcheca salvou dois break points no sétimo game e depois perdeu dois match points, nos games dez e doze. A parcial acabou indo ao tiebreak.

O game desempate da segunda parcial foi uma verdadeira montanha-russa. Siniakova conquistou quatro mini quebras e perdeu o serviço em cinco ocasiões. Apesar de sair com o déficit, a tcheca ainda salvou três set points, fazendo com que a grega suasse para levar a partida para o set decisivo.

Na parcial desempate, Siniakova mostrou todo o seu bom jogo para sair com a vitória. A tcheca quebrou a grega logo no primeiro game, mas sofreu retaliação logo a seguir. Salvando break points no quarto game, evitou de ficar na desvantagem e depois fez bem ao quebrar o serviço de Sakkari nos games sete e nove - no nono converteu a vitória no segundo match point que teve, no serviço da grega.

Foram disparados dois aces, ambos saindo da raquete de Sakkari. As dupla faltas contabilizaram 12, sete delas cometidas por Siniakova. A tcheca fechou a partida com 24 winners disparadas e 44 erros não-forçados cometidos; Sakkari ficou com 48 winners e 68 erros não-forçados.

A boa vitória da tcheca foi necessária, visto que em dupla, onde defendia o título com a compatriota Barbora Krejcikova, acabou caindo na primeira ronda para Nadiia Kichenok e Abigail Spears. Com a derrota na primeira ronda, a dupla deixará o posto de número um do mundo.

Em simples, Siniakova segue feliz e satisfeita para a terceira ronda de Roland Garros. A tcheca tem como próxima adversária a número um do mundo, Naomi Osaka que venceu a mamãe #43 Victoria Azarenka por 4/6, 7/5 e 6/3.