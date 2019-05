Vekic joga bem, elimina Bencic e avança à segunda semana de Roland Garros

O segundo torneio de nível Grand Slam da temporada, Roland Garros, tem tido uma surpreende quantidade de partidas entre jovens talentos, e nesta sexta-feira (31) uma em especial chamou atenção. #16 Belinda Bencic e #24 Donna Vekic, ambas de 22 anos, se enfrentaram e a croata foi quem levou a melhor, fazendo 6/4 e 6/1 na colega suíça. Belinda venceu os dois últimos encontros, ambos em 2014, e lidera o confronto direto por dois a um.

Na primeira parcial da partida, Donna quebrou os dois primeiros serviços da suíça sem grandes dificuldades - as dupla faltas da ex top 10 facilitaram bastante a vida da croata. Bencic não demorou em conseguir uma das quebras de volta, no quarto game. A partida seguiu tranquila até o momento em que Bencic finalmente normalizou o placar, no oitavo game, apenas para sofrer uma nova quebra no game seguinte e ver a croata servir para a parcial após 39 minutos jogados.

Os cinco aces disparados na parcial saíram da raquete de Vekic, que cometeu apenas duas dupla faltas contra cinco da adversária; a croata fechou com nove winners e 15 erros não-forçados enquanto que a suíça ficou em 15 winners e 11 erros não-forçados.

Apesar de contar com o apoio da torcida durante toda a parcial e de fazer uma boa partida dentro do possível, Bencic simplesmente não foi capaz de conter a croata, que apesar de errar muitos drop shots, parecia ter até mesmo a sorte ao seu lado. A frustração da suíça resultou na pobre segunda parcial, fechada em apenas 30 minutos. Donna conquistou três quebras de serviço (games três, cinco e sete) e nem enfrentou apenas um break point, no sexto game, salvo com extrema eficiência.

Apenas 69 minutos foram precisos para a croata avançar pela primeira vez às oitavas de final do French Open. Em sua partida, Vekic contabilizou oito aces e 25 winners para quatro dupla faltas e 18 erros não forçados, o maior destaque de seu jogo foi a forehand, que disparou mais de metade das bolas vencedoras durante a partida. Bencic, que perdeu o rumo durante a segunda parcial, finalizou sua participação no slam francês com 14 winners, seis dupla faltas e 26 erros não-forçados.

Na próxima ronda do French Open, Donna enfrentará a vencedora do confronto entre a britânica #26 Johanna Konta e a eslovaca #46 Viktoria Kuzmova.