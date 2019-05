Nadal perde set, mas despacha Goffin e se garante nas oitavas em Roland Garros

O #29 David Goffin até se esforçou e deu trabalho, porém não foi o suficiente para complicar a vida do #2 Rafael Nadal em Roland Garros. Soberano na maioria do duelo, o espanhol perdeu seu primeiro set no torneio, mas venceu o belga por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/3, 4/6 e 6/3, em 2h49 de partida. Com o resultado, o hendecampeão do Grand Slam parisiense se garantiu na segunda semana do torneio.

Nadal atropelou no primeiro set. Diante de um belga que pouco fazia dentro de quadra, o espanhol não tomou conhecimento e liderou a parcial do início ao fim. Perdendo apenas um ponto em seus games de saque, o número dois do mundo quebrou o adversário em duas oportunidades e fechou em 6/1 rapidamente.

A superioridade do 'Toro Miúra' continuou evidente no segundo set. Aplicando 13 winners e cometendo apenas três erros não forçados, Nadal se impôs novamente sobre Goffin e não teve dificuldades. Voltando a obter dois breaks ao longo da parcial, o dono de 11 troféus de Roland Garros fechou em 6/3 e aumentou a vantagem no duelo.

No terceiro set, o panorama mudou. Goffin passou a errar menos, adotou um estilo ofensivo e entrou de vez no jogo. Bem mais firme e deixando Nadal acuado em alguns pontos, o belga foi recompensado. No nono game, conseguiu ótimas bolas vencedoras, quebrou o serviço do espanhol e abriu 5/4. Sacando para a parcial, não deu chances de reação para o 'Rei do saibro' e fechou em 6/4.

Após ver o adversário crescer na partida, Nadal elevou o nível de intensidade e mostrou porque é o maior campeão na terra batida. Comandando com seu forehand, o 'Toro Miúra' quebrou o belga logo no começo do quarto set e fez 4/1 no marcador. Sem dar espaço para Goffin acreditar na virada, o espanhol manteve a superioridade até o fim e decretou a vitória por 6/3.

Nas oitavas de final do French Open, Nadal irá enfrentar o argentino #78 Juan Ignacio Londero, que bateu o francês #110 Corentin Moutet por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 2/6, 6/3, 6/4, 5/7 e 6/4, em uma batalha de 3h28.