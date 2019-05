Stephens se complica, mas passa por Hercog e vai às oitavas em Roland Garros

A partida de terceira rodada da atual vice-campeã do French Open, #7 Sloane Stephens foi ótima para quem gosta de drama. A americana entrou em quadra na manhã desta sexta-feira (31) para enfrentar a #71 Polona Hercog e, com muito suor derramado, acabou saindo com a vitória por 2 sets a 1, fazendo 6/3, 5/7 e 6/4 em 2h34 de partida.

A primeira parcial foi um possível presságio. Sloane começou bem, dominante, conquistou duas quebras no serviço da adversária durante os games quatro e seis e foi quebrada apenas uma vez, no sétimo game - quando servia para o set. A americana chegou a ter três set points no serviço de Hercog no oitavo game, não foi capaz de converter nenhum e precisou servir pela segunda vez para a parcial, dessa vez com eficiência.

Na segunda parcial, uma narrativa muito parecida com a da anterior: Sloane siau na frente, quebrando o serviço de Hercog já no primeiro game e sofreu quebra no seu serviço apenas no quarto game, perdendo assim sua vantagem no marcador. A americana conseguiu nova quebra no nono game, serviu para a partida logo em seguida, teve quatro match points e... foi quebrada. Surpreendendo a todos, Sloane não foi capaz de encerrar a partida em nenhum dos quatro match points que teve, sofreu quebra e logo em seguida sofreu uma nova quebra, perdendo assim o set que parecia ganho.

Na terceira e última parcial, Sloane abriu vantagem de 4/0 rapidamente e paria encaminhar-se para dar um 'pneu' na eslovena, até que, mais uma vez, perdeu o gás e viu a adversária vencer três games seguidos, ficando apenas a uma quebra de normalizar o placar. O que não aconteceu, já que Sloane pareceu acordar para a partida e passou a jogar em bom ritmo novamente, sem dar chances para um possível comeback e virada.

Stephens contabilizou dois aces, uma dupla falta, 23 winners e 43 erros não-forçados em sua vitória em cima de Hercog, que por sua vez finalizou a partida com seis aces, uma dupla falta, 24 winners e 56 erros não-forçados.

Apesar do sufoco, Sloane avança para a segunda semana de Roland Garros e enfrenta em sua partida de oitavas de final a vencedora da edição de 2016 do torneio, #19 Garbiñe Muguruza que venceu a #9 Elina Svitolina por duplo 6/3.