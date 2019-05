Após mais de 4h de batalha, Nishikori vence Djere e avança às oitavas em Roland Garros

Nesta sexta-feira (31), o #7 Kei Nishikori e o #32 Laslo Djere protagonizaram uma verdadeira batalha em Roland Garros. Em um duelo disputadíssimo e emocionante do início ao fim, o japonês levou a melhor sobre o sérvio, atual campeão do Rio Open, por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/7 (6), 6/3, 4/6 e 8/6, em 4h26 de partida, e se garantiu nas oitavas de final do Grand Slam francês.

Os sets foram muito equilibrados e tiveram números bastante parecidos. Enquanto Nishikori terminou o jogo com 69% dos pontos ganhos com o 1º e 50% com o 2° serviço, Djere somou 64% e 49%, respectivamente. O que acabou pesando contra o sérvio no resultado final foram os erros não forçados nos momentos decisivos da partida. Em contrapartida, o japonês se impôs mesmo quando estava atrás do marcador e conseguiu winners importantes ao longo do embate.

Depois de quatro parciais decididas no detalhe, os tenistas foram para o quinto e último set para definir o vencedor. Apesar de ter conquistado o resultado positivo, Nishikori se viu em apuros no começo do set, já que Djere chegou a ter duas quebras de vantagem e 3/0 no placar. Mas o nipônico não desistiu, reagiu e, com um break conquistado no 14° game, decretou o triunfo suado por 8/6.

Classificado para a segunda semana no French Open após resistir a essa grande batalha diante do sérvio, Nishikori enfrentará nas oitavas um tenista da casa bastante querido pela torcida francesa: o #38 Benoit Paire, que contou com a desistência do espanhol #57 Pablo Carreno Busta quando vencia por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (1).